SARONNO – Evaso, è stato trovato in piscina: si tratta di un giovane brasiliano di 20 anni, evaso nel mese di giugno dagli arresti domiciliari a Modena, ora rintracciato e arrestato dai militari dei carabinieri.

Che fosse una sfida o una bravata non è ancora stato chiarito ma certo vedere due ragazzi che a mani nude, e quindi senza nessuna protezione, provano a scalare la facciata della Prepositurale la chiesa centrale di Saronno ha lasciato senza parole molti dei presenti.

Softball, Saronno ospiterà la Coppa Campioni: ad agosto il via della competizione europea.

Di Caronno la nuova campionessa italiana di danze orientali. Ha concorso ai campionati nazionale di Rimini.

