MISINTO – Fin dalle prime ore dopo le due grandinate che hanno sconvolto il Varesotto nella giornata di venerdì 21 e lunedì 24 luglio, l’amministrazione comunale di Misinto, con il sindaco Matteo Piuri, si è attivata con una serie di sopralluoghi per comprendere la natura dei danni portati dal maltempo.

Alcuni controlli sono stati effettuati con l’utilizzo di un drone per capire la portata dei danni sui tetti, operazioni di controllo a cui Matteo Piuri ha partecipato in prima persona, visitando anche i luoghi più colpiti in modo da garantire un’efficiente organizzazione dei soccorsi.



Da una prima stima, i danni ad edifici pubblici ei aggirano intorno ai 200 mila euro; peggiore la situazione per i privati, in cui si contano milioni di euro di danni.

Dai controlli con i droni sono emersi centinai di migliaia di metri quadri di tetti danneggiati, con migliaia di metri quadri di pannelli solari o fotovoltaici inevitabilmente distrutti. La zona più colpita del paese è stata certamente la frazione di Cascina Nuova.

I controlli per capire l’entità dei danni sono stati tempestivi, impegnando il primo cittadino misintese in prima persona effettuando sopralluoghi anche in alcune aziende.