UBOLDO – Una serie di provvedimenti per cercare di aiutare i cittadini alle prese con la ricostruzione e la manutenzione di tetti e facciate dopo le due grandinate del 21 e del 24 luglio. Le ha prese e rese note il sindaco Luigi Clerici. Ecco qui la comunicazione dell’Amministrazione.

Regione Lombardia ha perfezionato la procedura per chiedere al Governo lo stato di calamità naturale per l’eccezionale ondata di maltempo che ha colpito il nostro territorio nei giorni scorsi. Il comune di Uboldo ha completato l’iter per la richiesta dello Stato di Emergenza inviando ieri 27 luglio le schede Ra S.Da. (raccolta schede danni) alla Regione Lombardia. Si precisa che eventuali contributi saranno erogati da Regione Lombardia solo nel caso in cui sarà riconosciuto dal Governo lo stato di calamità naturale e nei modi e termini che Governo e Regione stabiliranno.

Interventi di messa in sicurezza fabbricati e rifacimento coperture.

Ai sensi dell’art. 12 Occupazioni d’urgenza del regolamento per l’applicazione del canone patrimoniale di concessione è possibile procedere all’occupazione del suolo pubblico; nelle successive 48 ore lavorative si dovrà regolarizzare la domanda inviandola alla pec del Comune: [email protected] completa di due marche da bollo e versamento dei diritti di segreteria.

E intenzione dell’Amministrazione esentare il canone di concessione per eventi di straordinaria ondata di maltempo come successo il 24 luglio ed in tutti i casi analoghi andando ad integrare l’art. 12 del Regolamento sopra citato.

Si informa la cittadinanza che da oggi si sospendono i lavori di sostituzione rete gas di via Italia ed alle vie laterali. L’intervento proseguirà a fine di agosto.

Si consiglia tutta la cittadinanza a scaricare allertaLOM App di Regione Lombardia che permette di ricevere le allerte di Protezione Civile emesse dal Centro Funzionale Monitoraggio Rischi naturali di Regione Lombardia, in previsione di eventi naturali con possibili danni sul territorio; invito già esteso durante assemblea pubblica per la presentazione del Piano Emergenza Comunale (Slide sul sito del Comune -Protezione Civile).

Infine desidero esprimere vicinanza a tutti i cittadini per i danni privati subiti e ringraziare personale dell’Ente, dei tecnici dell’UTC, della Polizia Locale e della Protezione Civile che in queste ore sono impegnati con tutte le forze per cercare di intervenire, ove possibile, dando priorità a situazioni di gravità e urgenza.

