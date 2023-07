x x

SARONNO – I danni sono davvero impressionanti: sono centinaia le auto dei pendolari che in sosta nel parcheggio dello scalo di Saronno sud e nelle aree di sosta del quartiere Retrostazione.

L’ondata di maltempo che stamattina dalle 10 alle 10,30 ha spazzato la città e l’intero comprensorio con raffiche di vento e pioggia e una violenta grandinata non ha lasciato scampo alle auto in sosta. Pochissime quelle rimaste senza danni. Quasi tutte quelle in sosta, oltre 150 a Saronno Sud e oltre 200 nel Retrostazione, hanno riportato qualche danno.

Chi si è trovato con bozzi sulla carrozzeria (cofano, fiancate o tetto) anche se la maggior parte dei danni sono concentrati sui cristalli. C’è chi se l’è cavata con bozzi e rigature mentre la maggior parte della vetture hanno parabrezza, lunotto o finestrini in frantumi. Qualcuno ha mandato familiari a controllare le condizioni dell’auto altri dovranno attendere il ritorno dal lavoro stasera.

