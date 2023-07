x x

SARONNO – “Da venerdì ad oggi la nostra città è stata interessata da una serie di fenomeni avversi dovuti al cambiamento climatico hanno colpito davvero duramente Saronno”.

Inizia così il video messaggio che il sindaco Augusto Airoldi ha condiviso sulla sua pagina politica nelle ultime ore.

“Stiamo rilevando danni ingenti – prosegue il sindaco – i tecnici hanno iniziato a lavorare per la valutazione dei danni e per i primi ripristini. Le valutazioni dei danni sono in corso e sono dovuti ripartire da capo diverse volte a causa del ripetersi dei fenomeni. Contiamo domani di dare un primo elenco degli edifici pubblici e delle proprietà colpite. Abbiamo già aperto il sinistro con la compagnia di assicurazione e inviato segnalazione dei danni a Regione Lombardia e alla Prefettura”.

Il primo cittadino conferma quando ormai evidente: “I danni sono molto superiori a quelli della grandinata dell’anno scorso (26 luglio 2022 ndr) che erano stati stimati in 550 mila euro. Molti cittadini ci segnalano danni al patrimonio privato.

Il sindaco conclude ricordando la disponibilità del modulo da inviare a Regione Lombardia per segnalare i danni a proprietà ed edifici privati. QUI IL LINK DOVE TROVA LA MAIL PER L’INVIO

“Sono certo che nonostante questa volta la nostra città sia stata colpita in modo molto duro sono sicuro che lavorando tutti insieme riusciremo a farla tornare bella come prima, anzi più bella di prima”.

