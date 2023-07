x x

SARONNO – Le immagini lo raccontano chiaramente: la maxi grandinata che ieri sera si è abbattuta sulla città di Saronno con chicchi di grandine grandi come palle da tennis ha danneggiato anche il Palaexbo Bonaiti.

Nella struttura di via Piave di proprietà comunale e gestita da Saronno Servizi si sono registrati diversi danni ai lucernari della parte centrale dell’impianto utilizzata per corsi promossi dall’ex municipalizzata e anche casa di diverse associazioni come il tennis tavolo. Sono diversi i lucernari centrati e bucati o scheggiati dalla grandine.

Sarà necessario un intervento di manutenzione per riparare i danni ma anche uno tempestivo di messa in sicurezza anche per evitare ulteriori danni alla pavimentazione dell’impianto in caso di pioggia.

Non sono gli unici danni alle strutture sportive. Alcuni volontari hanno spiegato di essere intervenuti per asciugare la palestra dell’istituto Aldo Moro e le foto di alcuni lettori hanno raccontato i danni al centro sportivo del Matteotti gestito dall’Fbc Saronno. Particolarmente critica la situazione al centro sportivo Ugo Ronchi di via Colombo.

