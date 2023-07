x x

LAZZATE – Black out in alcune zone di Lazzate, questa notte: è stato causato da un guasto. Il problema è emerso attorno alle 22.30 ed ha interessato diverse zone del paese, a “macchia di leopardo”.

A darne notizia Loredana Pizzi dell’Amministrazione civica: “Alcune zone del paese sono senza la luce pubblica per un guasto a 2 cabine. Anche in piazza, affollatissima, manca la luce ma si sta bene lo stesso”. Infatti sono rimaste accese le luci delle utenze “private”, non solo case ma anche esercizi commeciali. Il Comune si è comunque prontamente attivato per approfondire l’accaduto e la società elettrica ha inviato sul posto una squadra in reperibilità per porre rimedio al problema nel più breve tempo possibile.

(foto: la zona centrale di Lazzate stanotte senza illuminazione pubblica)

22072023