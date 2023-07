x x

SARONNO – Sono molti i saronnesi che ieri, venerdì 21 luglio, hanno realizzato come la doppia grandinata che tanti danni ha provocato in città sia arrivata praticamente un anno dopo quella del 26 luglio 2022 che era stata una delle peggiori degli ultimi anni. Basti dire che l’Amministrazione sta ancora riparando i danni con l’intervento al Cdd di piazza Tricolore concluso da poche settimane e quello in sala Vanelli iniziato da qualche giorno.

LA CRONACA

A partire dalle 20 aveva iniziato a cadere la pioggia, sempre più forte e violenta, a cui presto si era aggiunta una maxi grandinata con chicchi enormi. Il risultato erano stati autentici fiumi d’acqua che avevano invaso le strade bloccandone la circolazione. Offlimits i sottopassaggi, via Milano e via Primo Maggio, che avevano raggiunto livelli da record. Un’emergenza che era continuata fino alle 23 quando i vigili del fuoco di Saronno con il gommone avevano controllato che entrambe le vetture rimaste all’interno del sottopassaggio fossero vuote. C’erano stati problemi anche all’ospedale cittadino con allagamenti al padiglione verde, nella zona dei distributori automatici e degli ambulatori e nei tunnel.

LA CONTA DEI DANNI AGLI EDIFICI PUBBLICI

Almeno in questa prima conta dei danni, considerando gli interventi dei vigili del fuoco gli allagamenti ma anche le piante cadute e le auto danneggiate la grandinata di quest’anno supera per ammontare di danni e portata d’acqua quella di 12 mesi fa.

(foto: sottopasso allagato nella grandinata del 2022 a sinistra e a destra l’allagamento della grandinata del 2023)

