SARONNO – “Vengo lì e ti taglio la testa”: lite tra automobilisti, sfiorata la rissa a Saronno.

Il silenzio suonato durante la consacrazione, la lettera toccante delle nipoti, il picchetto delle crocerossine all’uscita della chiesa, i mezzi della Croce Rossa schierati davanti alla Prepositurale con le sirene spiegate. Sono alcuni dei momenti dell’ultimo saluto, sabato, a Emanuela Bai crocerossina e ex dipendente del comune di Saronno che resteranno per sempre scolpite nella memoria dei presenti e della città.

Saronno, da lunedì 24 cantiere tra via Roma, via Miola e via Piave. Fino a Ferragosto.

Black out in alcune zone di Lazzate, questa notte: è stato causato da un guasto. Il problema è emerso attorno alle 22.30 ed ha interessato diverse zone del paese, a “macchia di leopardo”.

23072023