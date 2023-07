x x

SARONNO – Aree verde off limits per i danni della doppia grandinata di venerdì 21 luglio. Stamattina, sabato 22 luglio, l’Amministrazione comunale ha spiegato la chiusura delle aree verde cittadine suggerendo anche attenzione a chi si trova in quelle aperte.

A causa dei due eventi atmosferici di ieri, si sono verificati numerosi schianti a terra di alberi e rami di grosse dimensioni sia pubblici che privati.

Le imprese incaricate dal Comune di Saronno sono già al lavoro e stanno arginando le situazioni più gravi.

Nel frattempo, i parchi e le aree cani sono stati chiusi (ove possibile) e verranno riaperti solo dopo la rimozione dei grossi rami a terra o comunque dopo che saranno state individuate le aree di pericolo.

Chiediamo ai cittadini attenzione anche in quelle aree verdi che non è possibile “chiudere” in quanto prive di cancelli o lucchetti: per la sicurezza di tutti è consigliabile non accedervi.

