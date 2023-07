x x

SARONNO – Sono stati i residenti e alcuni passanti i primi ad aiutare l’uomo che venerdì sera poco prima della seconda grandinata è stato vittima di una caduta dalla bicicletta. Mancava una decina di minuti alle 19,30 quando in via Padre Sevesi, al quartiere Prealpi, il pensionato è caduto dalla bici. Forse all’incidente ha contribuito anche per la sede stradale invasa da foglie e resa scivolosa da pozzanghere e residui di fango.

La sua disavventura non è però sfuggita ai residenti che sono subito accorsi in suo aiuto dando l’allarme chiamando la centrale operativa Areu che ha inviato sul posto un’ambulanza della Croce azzurra di Rovellasca. Finchè non sono arrivati i soccorritori il ciclista è rimasto sulla strada con i residenti che si sono anche preoccupati di ripararlo dalla pioggia che iniziava a cadere. L’anziano, di 80 anni, ha riportato lesioni e contusioni varie ed è stato trasportato all’ospedale di Garbagnate Milanese, al momento del ricovero non è apparso in condizioni preoccupanti.

