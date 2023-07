x x

SARONNO – L’acqua è entrata da ogni parte: dalle porte e soprattutto dal tetto danneggiato dalle gradine tanto da avere infiltrazioni e veri e propri rivoli d’acqua. Tra le strutture più “provate” e danneggiate dalla doppia grandina di venerdì 21 luglio c’è il centro giovanile Ugo Ronchi di proprietà della Comunità Pastorale “Crocifisso risorto”.

Nella struttura sportiva di via Colombo, che ospita società sportive come la Robur Basket, la Gs Robur e il Ctc Ceriano, i volontari hanno iniziato a lavorare già durante la prima grandinata. Quando l’acqua è iniziata a cadere e ad entrare sono stati posizionati sacchi di sabbia per cercare di bloccarla e appena finita la pioggia si è iniziato ad asciugare.

Diverse le zone invase dall’acqua: la tribuna e l’area del campo da basket ma anche l’area degli uffici e gli spazi utilizzate dalla scuola di ballo. Evidenti i danni provocati dalla grandine sul tetto che hanno causato le infiltrazioni.

Ieri a testimoniare e raccontare i danni provocati dalla grandinata è arrivata nel centro sportivo anche una troupe Rai che ha realizzato un servizio per il canale allnews Rainews.

