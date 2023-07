x x

SARONNO – Non solo sono riuscite a recuperare una cartolina ma l’hanno curata nei dettagli con francobolli e adesivi a tema. Sono davvero curate e ricercate le prime cartoline arrivate alla redazione de ilSaronno nell’ambito dell’iniziativa che punta a far rivivere la magia dell’invio delle cartoline.

“E’ un mezzo di condivisione – spiega la direttrice Sara Giudici – un modo per dedicare un pensiero a chi resta a casa per chi la invia e un modo per vedere e condividere panorami e suggestioni per chi la riceve. La “fatica” che si fa a recuperarle (compresi i francobolli e le buche delle lettere) le rendono ormai non solo apprezzate ma anche preziose”.

Proprio con questo spirito sono state accolte in redazione le prime cartoline arrivate nell’ambito dell’iniziativa che invita “gli ultimi dei romantici” a far rivivere questo rituale estivo con ilSaronno.

A scriverci sono state la ragazza d’altri tempo di Limbiate Simona dalla Riviera del Conero, Katia da Pescara, Manuela da Pesaro, Elisa da Gazzuolo ed Elsa con una glitterata cartolina da Follonica.

Seguite il loro esempio e partecipate alla nostra iniziativa

Mentre siete in gita, in viaggio o in vacanza, riscoprite il fascino di cercare una immagine stampata, di scriverle dietro un messaggio senza usare tasti, di ricordare in indirizzo reale, di trovare un francobollo e una cassetta per imbucare. Siamo rimasti in pochi, è vero, a far vivere questa tradizione antica. Ricordo qui un mio anziano collega, ben noto ai nostri lettori, che da sempre saluta IlSaronno spedendo una cartolina da dove viaggia. Con lui ho valutato questa idea di rilanciare un modo di comunicare che resiste comunque al tempo.

Siete anche voi nel team #gliultimiromanticidellecartoline? Mandatecene una

ilSaronno – Sara Giudici

via Diaz 21

20020 Solaro (Mi)

Tra le cartoline arrivate entro il 20 settembre le 3 che emozioneranno di più la redazione riceveranno una tote bag (borsina di stoffa) de ilSaronno.

Se temete disguidi postali etc potete anche inviarci una foto della cartolina (fronte e retro) via whatsapp al + 39 3202734048.

—

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione