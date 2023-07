x x

UBOLDO – Società calcistica nepromossa in Seconda categoria, e unico esempio nella zona di “calcio popolare” nel quale tesserati e tifosi sono tutti “soci” e contribuiscono alle spese per il mantenimento del club, la Frazione calcistica Dal Pozzo, originaria di Ceriano Laghetto e che sinora ha giocato gli incontri casalinghi a Limbiate, ha ora preso casa ad Uboldo.

A darne notizia i responsabili del club. “Le novità per la nuova stagione non si limitano alla rosa e al direttore sportivo – fanno presente infatti i dirigenti del club gialloverde – Dopo sei lunghi anni infatti torniamo a cambiare casa. Ringraziamo innanzitutto la società Serenissima di Limbiate che ci ha accolto in tempi non sospetti, dandoci fiducia e uno spazio dove crescere. Gli auguriamo il meglio, e quel campo e quel quartiere lo sentiremo sempre un po’ come una nostra seconda casa. La nostra nuova casa per la stagione 2023-2024 sarà il centro sportivo di Uboldo, che ci permetterà – per la prima volta dalla nostra nascita – di allenarci e giocare nello stesso impianto. Ringraziamo Rugbio, che gestisce il centro sportivo di Uboldo, e non vediamo l’ora di farvi vedere dal vivo spalti e campo”.

