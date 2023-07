x x

CARONNO PERTUSELLA – “Ci sono all’opera 2 squadre di protezione civile, una società che si occupa del verde ed una d’edilizia ma non sono ancora riuscito a parlare con i vigili del fuoco. Stiamo lavorando e raccogliendo tutte le segnalazione. Interveniamo in tutto il paese in base alla gravità. Invito tutti a non muoversi se non è necessario e ad attendere il proprio turno”.

E’ molto chiaro il sindaco di Caronno Marco Giudici quando fa il punto della situazione di danni provocati dalla tromba d’aria che oggi, lunedì 24 luglio, si è scagliata sul paese.

Tra le situazione più critiche quelle dei tetti scoperchiati in via Asiago e in via Vittorio Veneto: “Ci sono enormi platani in mezzo alla sede stradale in corso della Vittoria e prima alla rotonda con viale Europa. La zona di via Tagliamento è senza corrente per i cavi tagliati da una pianta caduta”.

Problemi si sono registrati anche in via Bainsizza, nel piazzale della chiesa di Santa Margherita dopo un albero caduto ha danneggiato delle auto in sosta. Ha riportato danni anche il campanile della Bariola.

“La situazione è davvero critica ci sono tante segnalazioni come piante cadute ed allagamenti in diversi punti del paese – conclude il sindaco Marco Giudici – stiamo davvero facendo il possibile con le risorse che abbiamo dai volontari alle aziende. Non sono ancora riuscito a parlare coi vigili del fuoco ma continueremo a lavorare per rispondere alle segnalazioni in ordine di gravità”.

Aldo Falgares

