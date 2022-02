x x

SARONNO – Oggi molti i danni del vento, intenso soprattutto nel corso della mattinata. Ha strappato la copertura della scala anti-incendio al liceo scientifico “Gb Grassi”, ha fatto cadere un albero su un’auto parcheggiata in via Novara.

Ed a Rovello Porro ha provocato la caduta di calcinacci.

Ma domani la situazione potrebbe essere ancora delicata: l’avviso viene dal Servizio meteorologico di Regione Lombardia, che ha alzato a livello “rosso” l’allarme incendi che a causa del vento potrebbero propagarsi molto velocemente. “Domani 2 febbraio si conferma l’allerta di protezione civile”. Il grado di pericolo è quindi in aumento sull’intero territorio regionale, sia per l’incremento della ventilazione, sia per il basso grado di umidità dell’aria e della lettiera superficiale del terreno che sta caratterizzando questo periodo. Si sottolinea che queste condizioni sono tali da generare possibili incendi con intensità del fuoco elevata e una propagazione veloce.

“Le velocità medie orarie e di raffica del vento previste potrebbero rendere difficoltose o impedire le operazioni di spegnimento con mezzi aerei. Per scongiurare il pericolo di innesco e propagazione degli incendi boschivi, si invita la popolazione ad adottare comportamenti sempre corretti, informarsi costantemente” precisano dalla Regione.

