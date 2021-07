SARONNO – Non solo orti, giardini e parchi cittadini la Popillia japonica ha conquistato anche la vigna piantumata all’esterno della Cascina Paiosa nell’ambito del progetto che punta a creare un centro di servizi alle porte del parco Lura.

Camminando tra i filari sono evidenti le decine, anzi centinaia, esemplari degli insetti. Una presenza raccontata anche dalle foglie mangiucchiate. Del resto proprio la vite è tra le piante (come il mais, il pesco, il melo e la soia) preferite dall’insetto alieno (è originario del Giappone) che “è molto vorace e, nelle nostre zone, non ha predatori naturali, così si riproduce a dismisura”.

“L’insetto – ha dichiarato l’assessore regionale lombardo all’Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi, Fabio Rolfi – è assolutamente innocuo per le persone, ma crea grande disagio nei giardini e negli orti. Il Servizio fitosanitario regionale ha messo in atto un piano di lotta integrato per contrastare la diffusione del coleottero, con centinaia di migliaia di catture soprattutto tra Milano, Pavia e Varese. Invito i lombardi a rispettare le trappole distribuite sul territorio in quanto prezioso contributo per la lotta”.

(per le foto si ringrazia Armando Iannone)

23072021