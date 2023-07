x x

CARONNO PERTUSELLA – A tre giorni dalla conclusione del Gruppo C della XVII Coppa del Mondo di softball femminile sui diamanti di Castions di Strada e Buttrio, in Friuli Venezia Giulia, attraverso il quale Italia softball ha staccato il pass per disputare le finali previste per il 2024 sugli stessi campi, la Serie A1 Softball riparte la sesta giornata di ritorno. Le formazioni saranno prive delle migliori azzurre Under 18, in quanto impegnate nel Campionato Europeo di categoria a Praga, in Repubblica Ceca.

Il ritorno del campionato propone immediatamente dei confronti particolarmente interessanti: nella giornata di sabato 29 luglio si incroceranno le prime sei dell’attuale classifica, una serie di confronti particolarmente interessanti in vista della corsa playoff.

Si comincia alle 15 con il duello tra Mia Office Blue Girls Pianoro (15-11) e Inox Team Saronno (24-4). Pianoro è una delle formazioni più colpite dalla concomitanza del turno di campionato con l’Europeo U18, dovendo dunque rinunciare al capitano delle azzurrine Felicia Di Pancrazio (.740 OPS in 60 AB in massima serie quest’anno) e Sara Desii in pedana di lancio. Saronno, guidata dalle quattro atlete azzurre che hanno fatto parte della spedizione di Italia Softball, all’andata vinse entrambe le partite di misura.

Alle 16 Forlì (21-7) ospita l’Mkf Bollate (27-5), alla ricerca di una vendetta: lo sweep subito nel turno di andata costò infatti il primo posto in classifica alle forlivesi, ora scivolate al terzo posto con quattro gare di distacco dalla testa della classifica. Il duello tra Forlì e Bollate non può che riportare alla mente le recenti finali Scudetto (2017, 2021) e varie serie di playoff che hanno animato il softball italiano.

Sempre alle ore 16 in campo anche Rhevendors Caronno (18-12) e Bertazzoni Collecchio (11-19). La formazione lombarda guidata da Argenis Blanco guarderà con particolare attenzione ai risultati provenienti da Pianoro, rivale per l’ultimo posto playoff, dovendo cercare per forza di cose uno sweep ai danni di Collecchio, che prima della pausa era in striscia negativa con una sola vittoria nelle ultime otto partite giocate.

Un unico match nella giornata di domenica 30 luglio, ovvero quello con playball alle 11 a Sesto Fiorentino tra Sestese (3-25) e Macerata (9-17). Alla compagine toscana, fanalino di coda, mancherà l’head coach, Simona Nava, in quanto impegnata al Campionato Europeo U18. Senza la propria guida tecnica la Sestese è chiamata a trovare vittorie nel corso della quart’ultima serie di stagione regolare, per evitare la retrocessione diretta ed eventualmente raggiungere i playout.

Metalco Thunders Castelfranco e Taurus Donati Gomme Old Parma avevano anticipato questa giornata di campionato al 21 giugno, ottenendo una vittoria per parte.

Calendario

Sabato 29 luglio

Ore 15:00 (+30’ dopo la fine di gara 1) Mia Office Blue Girls Pianoro – Inox Team Saronno

Ore 16:00 (+30’ dopo la fine di gara 1) Forlì – Mkf Bollate

Ore 16:00 (+30’ dopo la fine di gara 1) Rheavendors Caronno – Bertazzoni Collecchio

Domenica 30 luglio

Ore 11:00 (+30’ dopo la fine di gara 1) Sestese – Macerata

Classifica

Inox Team Saronno (24 vittorie – 4 sconfitte, .857); Mkf Bollate (27-5, .844); Forlì (21-7, .750); Rheavendors Caronno (18-12, .600); Mia Office Blue Girls Pianoro (15-11, .577); Bertazzoni Collecchio (11-19, .367); Macerata (9-17, .346); Taurus Donati Gomme Old Parma (9-21, .300); Metalco Thunders Castelfranco (7-23, .233); Sestese (3-25, .107).

(foto: Melany Sheldon del Caronno con la maglia dell’Italia ai recenti Mondiali)

29072023