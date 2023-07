x x

SARONNO – Ancora un intervento in emergenza in città. Ancora verosimilmente per i danni della tempesta che tra sabato 29 e domenica 30 si è abbattuta su Saronno. Oggi pomeriggio, lunedì 31 luglio, la polizia locale ha chiuso al traffico via Piave, nel tratto nei pressi del Villaggio Sos per permettere ai vigili del fuoco di mettere in sicurezza una pianta pericolante.

A rendere delicato l’intervento il fatto che l’albero rischi di cadere su una cabina elettrica. Non a caso sono stati chiamati anche i tecnici della società elettrica. Così per garantire la sicurezza degli operatori ma anche scongiurare danni alle vetture di passaggio e ai pedoni la polizia locale ha deciso di chiude l’arteria che collega la Monza-Saronno a via Roma provvedendo a deviare il traffico.

