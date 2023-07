x x

ROVELLO PORRO – Dopo il maltempo dei giorni scorsi, il chiarimento viene dal Comune di Rovello Porro ma ovviamente vale per tutti: “Il Comune sta raccogliendo le informazioni per rimborsare i cittadini che hanno subito danni? No, Il Comune sta provvedendo alla raccolta delle informazioni relative ai danni subiti dai cittadini rovellesi per inserire i dati all’interno dell’applicativo Rasda ( Raccolta schede danni) che consente agli enti locali registrati di segnalare a Regione Lombardia i danni conseguenti agli eventi calamitosi naturali verificatisi sul proprio territorio. Gli eventuali contributi saranno erogati da Regione Lombardia nel caso venga riconosciuto dal Governo lo stato di calamità naturale”.

Altri quesiti e risposte utli sempre dal Comune di Rovello. In caso di copertura assicurativa privata, è possibile presentare il modello e sperare di ottenere un risarcimento anche da Regione Lombardia?

In questo momento ci stiamo limitando a trasmettere i dati dei danni subiti a Regione Lombardia, pertanto tutti i cittadini che hanno subito danni possono presentare il modulo. Successivamente sarà Regione Lombardia a stabilire i criteri di assegnazione dei contributi valutando anche le eventuali coperture assicurative.

La valutazione dei danni richiesta nel modulo verrà effettuata dai tecnici comunali?

Non rientra tra i compiti del Comune la stima dei danni dei privati.

