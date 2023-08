x x

ROVELLO PORRO – È stato rivelato l’aforisma vincitore della nuova edizione del concorso di aforismi La Lingua del girasole, organizzato da Helianto.

Ecco l’aforisma vincitore della decima edizione, di Jola e la Doc: “Ricordo perfettamente l’attimo in cui ti ho dimenticato”

“La frase – rimarca Stefano Moraschini, membro della giuria – ha una dinamica acuta e arguta. Esprime un assurdo o, secondo un altro angolo di lettura, un’antifrasi: l’affermazione del dimenticare che si esprime col suo contrario, cioè il ricordo. In una spirale – che ci rimanda a celebri rompicapi mentali di alcuni film di Christopher Nolan – l’aforisma, in fondo, esprime un messaggio semplice ma non banale.”

“La frase è declinabile – conclude – e plasmabile a differenti contesti, ma quello più canonico è quello della relazione di coppia che finisce: è un tema sempre molto sentito e presente nelle frasi che partecipano al concorso. Tentare di dimenticare per guarire non è una buona soluzione: meditazione e mindfulness insegnano che la consapevolezza, insieme all’osservazione senza giudizio del dolore interiore, sono la via. Così, l’ironia dell’ossimoro [ricordare-dimenticare] funziona bene come un mantra, guarisce come un antidoto, colpisce rapida come un eccellente aforisma. “