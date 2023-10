SARONNO – “Perchè il centro non è stato pulito in vista della manifestazione con gli stand delle associazioni?” A interpretare la perplessità di tanti volontari è l’ex assessore comunale Francesco Banfi. Domenica mattina, prevista la manifestazione “Idee in corso”, molti volontari di gruppi e sodalizi locali, quando sono arrivati di mattina presto per allestire i loro gazebo e stand nel centrale corso Italia, hanno trovato lo spazio occupato da tanta sporcizia, a qualcuno è andato anche peggio come ricorda Banfi. Secondo le intenzioni del Comune, Idee in centro avrebbe dovuto costituire una “vetrina” delle associazioni cittadine impegnate nel sociale e nel vcolontariato.

“Sicuramente è stata una bella giornata per la città: tante associazioni hanno animato parte del centro. Tutte le associazioni, la mattina presto, però, hanno dovuto fare le pulizie perchè sul posto hanno trovato carte, bottiglie di plastica, cartoni del vino, bottiglie di birra, deiezioni animali e persino umane… quando sono riuscite a pulire. Poi c’è chi non è riuscito a pulire e si è ritrovato con lo stand tra le vomitate” ricorda Banfi. Che prosegue: “Il ringraziamento va certamente a tutti i volontari delle associazioni presenti nella prima mattinata, va all’impiegato comunale, il primo ad essere presente la mattina presto, che cercava di aiutare come possibile. Non va sicuramente a chi ha mancato le pulizie “straordinarie” necessarie, a chi ha sporcato, a chi nulla fa per tenere un po’ in decoro l’intera città”.

(foto: sporcizia in pieno centro accanto gli stand di una delle associazioni presenti alla manifestazione domenicale)

03102023