x x

SARONNO – L’Inox Team Saronno supera Forlì con una doppietta e conquista aritmeticamente il fattore campo nella semifinale Scudetto, così come l’MKF Bollate che chiude la propria stagione regolare superando il Taurus Donati Gomme Old Parma. Parità nella serie tra Metalco Thunders Castelfranco e Rheavendors Caronno, mentre Macerata è corsara sul diamante della Bertazzoni Collecchio.

Qui Saronno

Inox Team Saronno – Forlì

Saronno mette un tassello importante verso il primo posto nella stagione regolare superando, in gara 1, Forlì. Il duello in pedana tra le azzurre Alice Nicolini e Ilaria Cacciamani rispetta i pronostici della vigilia e si conferma di alto livello, con Saronno che sblocca il punteggio nel terzo attacco con il singolo di Giulia Longhi che spinge a casa Rotondo. Nel quinto inning Forlì pareggia: Martina Laghi batte un doppio e segna il punto dell’1-1 sul singolo di Carlotta Onofri. L’equilibrio resiste però poco, dal momento che nella parte bassa della medesima ripresa Milagros Lozada (nella foto), mattatrice già all’andata, batte un fuoricampo da due punti che indirizza definitivamente la sfida. Saronno si impone per 3-1.

Gara 2 regala grandi emozioni, con Forlì che si porta sul 4-0 ma non basta: Saronno vince in rimonta e completa un’importante doppietta. Veronica Onofri (singolo, doppio) e Virginia Mambelli (singolo, fuoricampo) sono le protagoniste della prima parte di gara, con le battute giuste contro Stephanie Trzcinski per dare un largo vantaggio a Forlì, aiutate da un’ottima Alexia Lacatena in pedana di lancio. Nel quinto inning Saronno dà le prime avvisaglie di una possibile rimonta, dimezzando il parziale con l’RBI single da due punti di Fabrizia Marrone, ma il fuoricampo di Martina Laghi nella parte alta del settimo inning sembra essere il sigillo sul successo di Forlì. A tre out dal termine però Lacatena cede: Rotondo (doppio) e Longhi (volata di sacrificio) portano a casa i punti del 5-4 con un solo out sul tabellino. L’eliminazione a casa base di Rotondo sembra invertire l’inerzia, ma su una battuta in diamante di Noa Armirotto la difesa forlivese pasticcia e arrivano a casa i punti segnati da Fazio e Modrego Lopez per il walk-off di Saronno ed il 6-5 finale.

Qui Caronno

Metalco Thunders Castellana – Rheavendors Caronno

Una bella prestazione in pedana di Chiara Biasi (una sola valida, senza subire punti, con 3 basi ball e 3 strike out) consente alle Metalco Thunders di vincere la prima partita della sfida contro la Rheavendors Caronno. La squadra veneta si afferma con uno strettissimo 1-0, nonostante una buona produzione in attacco (5 valide contro Bianca Messina Garibaldi) non sfruttata appieno. Infatti, le venete hanno lasciato anche 5 corridori sulle basi. Il punto decisivo per rottura degli equilbri e vittoria delle Thunders, al terzo: un singolo a destra di Ginevra Gamba viene subito seguito da un doppio di Martina Sbrissa che manda a casa la compagna. Sulle successive azioni (singolo di Sofia Fabbian e rimbalzante di Francesca Casetta) la difesa varesina è attenta e non concede più nulla, ma il risultato non cambierà più proprio grazie al dominio di Chiara Biasi.

IL TABELLINO

Caronno si riscatta in gara 2 grazie alla “solita” Yilian Tornes Vargas, che tiene solidamente la pedana. Mentre l’attacco, dopo le difficoltà del pomeriggio, torna a battere con una certa continuità, mettendo insieme 7 valide. Alla fine la squadra di Argenis Blanco conquista un 3-0 che prende l’abbrivio dai singoli di Francesca Rossini e Rebecca Caldon e, con le basi piene, fa scattare il primo punto con un base ball. Al terzo quarto è un errore difensivo, su tentativo di rubata, a portare il 2-0 segnato da Rebecca Caldon. Infine al settimo segna Yuruby Alicart (singolo) su valida di Francesca Rossini, dopo il sacrificio di Lara Cecchetti e una rimbalzante in diamante di Chiara Ambrosi.

Qui Bollate

MKF Bollate – Taurus Donati Gomme Old Parma

Agevole doppio successo per Bollate che chiude la propria stagione regolare con il sorriso, in vista della postseason. In gara 1 la squadra di Arocha va immediatamente in svantaggio con il fuoricampo di Logan Moreland battuto contro Laura Bigatton, ma le lombarde non si scompongono e ribaltano immediatamente a proprio favore la sfida. Un primo attacco da cinque punti, in cui si segnalano i tripli di Bigatton e Torre, mette sui binari a loro favorevoli la sfida, costringendo Parma a rilevare immediatamente Ghillani con Nannetti. Nel secondo inning sono ancora le autrici dei due tripli in precedenza a portare a casa altri due punti per Bollate, che nella terza frazione chiude i giochi. Prima Elisa Cecchetti conquista una base su ball con le basi cariche, poi, immediatamente dopo, si presenta nel box di battuta Gabriela Slaba che batte un grande slam al centro per il 12-1, risultato finale dopo quattro inning.

Nella seconda partita l’attacco di Bollate ruggisce nuovamente, ma ci mette più tempo ad ingranare. Crystine Kistner lancia due buone riprese per Parma, ma poi si scatena la potenza bollatese: Princic, Cecchetti e Slaba spingono a casa quattro punti nel terzo inning, mentre una ripresa più tardi è un fuoricampo da tre punti di Cecchetti per il 7-0 parziale. Quando l’incontro sembra avviarsi verso la manifesta, l’attacco parmigiano ha un sussulto d’orgoglio e segna cinque punti contro Gabrielle Plain, frutto dei singoli di Mori e Turatta e del fuoricampo di Logan Moreland. È solamente rinviata la fine anticipata del match, perché nella sesta frazione Bollate segna altri cinque punti con Fumagalli (fuoricampo), Princic (volata di sacrificio), Cecchetti (singolo, 5 RBI nell’incontro per lei) e Torre (triplo). 12-5 dopo sei inning il risultato finale.

Risultati di sabato

7′ giornata di ritorno

Metalco Thunders Castelfranco–Rheavendors Caronno 1-0; 0-3

Inox Team Saronno–Forlì 3-1; 6-5

Mkf Bollate–Taurus Donati Gomme Old Parma 12-1 (4′); 12-5 (6′)

Bertazzoni Collecchio–Macerata 4-5; 1-6

Programma di oggi

Domenica 6 agosto

Ore 15:00 (+30’ dopo la fine di gara 1) Sestese – Mia Office Blue Girls Pianoro

Classifica

Inox Team Saronno (28 vittorie – 4 sconfitte, .875); MKF Bollate (30-6, .833); Forlì (22-10, .688); Rheavendors Caronno (21-13, .618); Mia Office Blue Girls Pianoro (15-13, .536); Macerata (13-17, .433); Bertazzoni Collecchio (11-23, .324); Taurus Donati Gomme Old Parma (9-23, .281); Metalco Thunders Castelfranco (8-24, .250); Sestese (3-27, .100)

06082023