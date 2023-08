Panorama cronaca: motociclisti feriti a Ceriano e Cogliate. Incidente col monopattino a Limbiate

x x

CERIANO LAGHETTO – Ieri alle 16.30 a Ceriano Laghetto nell’impianto sportivo di via Laghetto incidente con la moto, per una caduta un ragazzo di 21 anni è stato soccorso da una ambulanza della Croce d’argento ed è stato trasportato all’ospedale di Desio, in condizioni comunque non gravi.

A Cogliate ieri alle 19 in via delle Primule per una caduta dalla motocicletta è rimasto ferito un uomo di 60 anni, soccorso dall’ambulanza della Croce bianca di Cesano Maderno e trasportato con alcune contusioni all’ospedale di Garbagnate Milanese; ma non in condizioni preoccupanti.

A Limbiate ieri alle 12 in via Torino per una caduta dal monopattino è stato soccorso un uomo di 44 anni, che non ha comunque riportato gravi consegenze ed è stato medicato direttamente sul posto.

