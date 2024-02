Città

SARONNO – Fervono i preparativi per una nuova edizione invernale dello sbaracco che chiuderà, con una serie di convenienti proposte, i saldi invernali. I commercianti del centro di Saronno si stanno preparando per la quarta edizione in programma in città da venerdì 8 a domenica 10 marzo.

Ma cos’è lo sbaracco? E’ proprio la possibilità di offrire, in giornate concordate, promozioni e sconti sui prodotti della passata stagione che sono rimasti in magazzino. Un’occasione per i clienti di fare dei buoni affare contando sulla qualità della proposta delle attività commerciali saronnesi. Ad aderire generalmente sono negozi di abbigliamento, calzature ed oggettistica ma l’iniziativa non ha limiti merceologici ci sono ad esempio anche dolci e proposte per gli amici a quattro zampe.

Dunque l’iniziativa prevede un weekend all’insegna dello shopping, in cui sarà possibile fare acquisti a prezzi ulteriormente ribassati nei negozi della città che hanno aderito all’evento. Sarà facile individuarli dalla locandina dedicata all’iniziativa. Al momento sono pronti allo sbaracco.

– Temporo Gioielleria – Via S. Cristoforo, 9

– Alrevéz – Via Portici, 22

– La Bottega delle Idee – Corso Italia, 7

– United Colors of Benetton – Corso Italia, 23

– Ceriani Centrotela – Vicolo pozzetto, 11

– Emma Ferdinando dal 1937 – Piazza Riconoscenza, 20

– Daniela Stilmoda – Via C. Liberazione, 42

