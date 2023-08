x x

SARONNO – Come annunciato nelle ultime settimane la Rete Mondiale di Preghiera del Papa della Diocesi di Milano in occasione della Giornata Mondiale della Gioventù di Lisbona ha voluto sostenere ed essere vicino con la preghiera gli oltre seimila giovani ambrosiani che, accompagnati dall’arcivescovo monsignor Mario Delpini e dai vescovi ausiliari Monsignor Luca Raimondi e Giuseppe Vegezzi, hanno iniziato a vivere questa tappa fondamentale della loro vita di fede.

Questo l’obiettivo della veglia di preghiera organizzata al Santuario Beato Luigi Maria Monti di Saronno, sede della Comunità diocesana RMPP e dell’Adorazione Eucaristica Perpetua “Eremo in città”. Sabato 5 agosto alle 20:30, secondo le indicazioni di Click to pray che è la piattaforma di preghiera ufficiale della GMG, l’incontro si è aperto con la recita del S. Rosario al quale è seguita la preghiera di guarigione del cuore davanti al Santissimo Sacramento a cura del rettore Padre Gianluca Ferrara. I padri concezionisti sono stati a disposizione per le confessioni fino alle ore 23.

Un’occasione per mettere in pratica l’intenzione mensile di preghiera del Papa che dice “Preghiamo perché la Giornata Mondiale della Gioventù a Lisbona aiuti i giovani a mettersi in cammino, testimoniando il Vangelo con la propria vita”, sia quella dell’Arcivescovo espressa nella lettera sulla proposta pastorale per l’anno in corso Kirye, Alleluia, Amen: “propongo che sia valorizzata in diocesi la Rete Mondiale di Preghiera del Papa – Apostolato della Preghiera per una pratica quotidiana di condivisione delle intenzioni di preghiera che il Papa le affida”.





