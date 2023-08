x x

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo integralmente la nota della Lega, firmata da Angelo Veronesi, in merito alla delibera di indirizzo sull’ex Isotta Fraschini.

La Giunta di centro sinistra ritiene sufficienti e coerenti le scelte degli operatori privati dell’ex Isotta Fraschini.

La Giunta Airoldi ritiene addirittura che “il pubblico interesse” sia conseguito con la “creazione di un nuovo tessuto urbano qualificato ed equilibrato, che preveda il mantenimento degli edifici di particolare interesse storico-architettonico e identitaria e sia caratterizzato da un mix funzionale, da una dotazione di servizi adeguata, anche alla luce delle nuove funzioni previste, spazi pubblici aperti ed aree verdi fruibili che favorisca o la socializzazione e l’incontro”.

Il grande parco urbano degli Aironi dove è finito? Già si preparano i cittadini sminuendo il tutto ad aree verdi e spazi pubblici aperti. Sull’area Saronno Sud invece si creerà una cattedrale in mezzo ai campi di maggese.

Ci si è dimenticati completamente di creare un interscambio gomma ferro, cioè dei parcheggi in grado di sopperire le necessità del saronnese. Nè alla stazione di Saronno Centro nè alla stazione di Saronno Sud vengono previsti parcheggi per le automobili. Chi non viene dal quartiere centro di Saronno sembra dovrà continuare ad arrangiarsi per colpa delle scelte di questa Amministrazione.

Saronno si dimentica delle sue responsabilità di città centrale del saronnese che dovrebbe offrire servizi a tutti i cittadini, non solo di Saronno Centro, ma anche dei quartieri periferici e dei Comuni vicini. La Giunta Airoldi in coppia con Gilli considera Saronno un paesotto di campagna limitato solo all’oratorio del centro cittadino. Proprio una città sconfinata.

Ci saremmo aspettati una analisi politica sull’area ex Isotta Fraschini, ma questa analisi non è pervenuta. Abbiamo la netta sensazione che l’ex Isotta Fraschini sia stata esaminata in modo differente rispetto ad altre aree. Attendiamo di essere smentiti.

La Lega farà quindi una analisi politica di cosa sia il pubblico interesse da conseguire nell’ex Isotta Fraschini.

La Lega vorrebbe riaffermare la Centralità della Città di Saronno nei confronti dei suoi vicini offrendo servizi e attraendo nuovi cittadini e lavoratori. I giovani cittadini di Saronno stanno scappando per una mancanza di offerta di residenze a prezzi normali, le aziende sono scappate da Saronno già da tempo per colpa di chi continua ad amministrare Saronno dalla fine della guerra: cambiano volti e casacche ma sono sempre gli stessi elementi.

A Saronno ci sono circa 11 mila cittadini con reddito da pensione. Parchi e i servizi per i pensionati sono necessari per salvaguardare gli interessi pubblici dei cittadini.

I lavoratori saronnesi sono quasi 15 mila tra dipendenti e partite Iva. Circa 6 mila cittadini hanno un reddito sotto i 10 mila annui.

A Saronno l’interesse pubblico dovrebbe essere conseguito attraverso una zona industriale per aumentare il numero di persone che lavorano. Nell’area ex Isotta Fraschini bisognerebbe puntare su una zona industriale di terziario avanzato, considerando anche la vicinanza con la stazione ferroviaria. Servono uffici e servizi per le aziende del territorio e per il capoluogo Regionale.

L’interesse pubblico va conseguito facendo venire a vivere più famiglie che lavorano e con figli a Saronno per aumentare la percentuale di chi ha reddito e con i propri contributi può contribuire al sociale e alla vitalità della Città.

Ne consegue che nell’ex Isotta Fraschini servono più case a prezzo convenzionato per giovani coppie e per far tornare gli ex saronnesi che si sono trasferiti a vivere fuori da Saronno nei Comuni vicini.

L’interesse pubblico si consegue se l’area ex Isotta Fraschini viene arricchita di servizi come asili e scuole per i figli dei lavoratori e spazi per i giovani e per gli adolescenti.