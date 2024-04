Città

SARONNO – Sabato 20 aprile al santuario diocesano Beato Luigi Maria Monti di Saronno si celebrerà una veglia di preghiera per la 61° Giornata Mondiale delle Vocazioni, che quest’anno ha per titolo “Creare casa” e come tema “Chiamati a seminare la speranza e a costruire la pace”.

Il titolo è tratto dal numero 217 di Christus vivit, la lettera ai giovani di Papa Francesco. Il tema intende cogliere l’invito del Pontefice a creare ambienti adeguati nei quali sperimentare il miracolo di una nuova nascita: “In tutte le nostre istituzioni dobbiamo sviluppare e potenziare molto di più la nostra capacità di accoglienza cordiale […], le comunità come la parrocchia e la scuola dovrebbero offrire percorsi di amore gratuito e promozione, di affermazione e di crescita”.

L’immagine scelta per questa Giornata è un’icona del Cristo che viene perché tutta la Scrittura termina con un grido che racchiude una promessa: “Lo Spirito e la Sposa dicono: ‘Vieni.”.

La veglia di preghiera inizierà alle 20 con il rosario e proseguirà con la messa presieduta dal rettore padre Gianluca Ferrara Cfig e l’adorazione eucaristica silenziosa dove i preti saranno a disposizione per le confessioni. La preghiera si concluderà a mezzanotte con la benedizione eucaristica.

Questo evento di preghiera è organizzato in collaborazione con la rete mondiale di Preghiera del Papa della Diocesi di Milano.

Da oltre un anno il Santuario è “Eremo in Città” Adorazione Eucaristica Perpetua, ogni giorno dalle 8:30 alle 22:00 (ingresso da via Legnani 4). Ogni sabato alle 16 si tiene l’adorazione eucaristica per la guarigione del cuore animata dalla Comunità Rmpp del Santuario.