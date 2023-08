x x

CERIANO LAGHETTO – Sede insolita per l’ultima riunione di consiglio comunale che, qualche giorno fa, è stata convocata all’interno del centro sportivo di via Stra Meda. All’ordine del giorno c’era anche il conferimento dell’encomio solenne all’Asd Ceriano Laghetto calcio 1973 per la vittoria nel campionato di Prima Categoria con il diritto di passaggio alla categoria superiore, la Promozione.

L’encomio solenne è un riconoscimento speciale conferito in presenza di particolari meriti alla carriera, oppure acquisiti nel corso del proprio impegno civico, culturale, scolastico, sportivo, imprenditoriale, lavorativo, artistico, scientifico, nonché per l’esemplare affezione ed interessamento nei confronti della Comunità di Ceriano Laghetto e del suo territorio.

“Questo riconoscimento -sottolinea il consigliere comunale delegato allo Sport, Giuseppe Radaelli – vuole sottolineare non solo il prestigioso risultato sportivo che porterà la squadra di calcio di Ceriano Laghetto al livello più alto raggiunto in 50 anni di storia, ma anche l’eccellente lavoro svolto con passione, competenza e professionalità dalla dirigenza, dallo staff tecnico e dagli atleti che si sono succeduti negli anni, a partire dal presidente onorario, Giuseppe Sala e dal presidente operativo Alberto Basilico e tutto il suo staff”. Il risultato premia anche gli ingenti investimenti sulla struttura comunale degli ultimi anni che hanno portato ad un significativo incremento del numero di atleti con diverse squadre giovanili nelle quali giocano circa 120 bambini.

(foto: consiglieri comunali e dirigenti dell’Asd Ceriano sulla tribuna dello stadio cerianese)

07082023