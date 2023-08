x x

SARONNO – “Il transito attraverso le Alpi di un nuovo nucleo di aria fredda provocherà un rinnovato rinforzo della ventilazione settentrionale per domani, lunedì 7 agosto, su tutti i settori alpini, prealpini e su parte della pianura, in un contesto di marcate condizioni di stabilità“. Lo fa sapere il servizio meteo di Regione Lombardia. Il vento preoccupa in zona per via dei tantissimi tetti con coperture con teli o comunque provvisorie, per i danni causati dal recente maltempo e grandinate.

Attenzione alle raffiche

Nel dettaglio, i rinforzi di vento cominceranno in mattinata su buona parte della Regione, con raffiche massime fino a 60 chilometri orari in quota (oltre i 1000-1200 metri) su Alpi e Prealpi e nei fondivalle più esposti sui settori occidentali; si segnalano locali punte fino a 70 chilometri orari non sono escluse sui crinali di confine oltre i 1500 metri. La pianura verrà marginalmente interessata con particolare riferimenti ai settori occidentali, con raffiche massime comprese tra 40 e i 50 chilometri orari nel pomeriggio. In serata netta attenuazione del vento a tutte le quote. Nel corso della mattinata lo zero termico raggiungerà i 2200 metri sull’Alta Valtellina, dove non si esclude del nevischio a quote intorno ai 2000 metri.

A Saronno e nella zona sono stati tantissimi i danni per il recente maltempo.

