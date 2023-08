x x

COMO – Non succedeva dagli anni novanta, dai gloriosi anni della serie C: questa mattina il Fbc Saronno, neopromosso in Eccellenza, è tornato al “Sinigaglia”, lo stadio di Como, per affrontare in amichevole la formazione lariana (serie B). Incontro ad orario insolito, le 11, e disputato a “porte chiuse” per questioni organizzative. Un Saronno che ha mostrato buone giocate, per un match a viso aperto ed ovviamente nel quale il risultato non contava assolutamente niente, per la cronaca è finita 11-0 per il Como.

I gol: cinque nel primo tempo e gli altri nella ripresa quando mister Danilo Tricarico ha fatto spazio anche a molti giovani della rosa. Le reti: tripletta di Gabrielloni, tripletta di Cerri, doppietta di Vignali, gol di Chajia e Bellemo ed un autogol.

Per il Saronno, che si è radunato ed ha iniziato la preparazione lunedì scorso al centro sportivo di Cesate, è stata la prima uscita stagionale. Prossima amichevole del pre-season sabato 12 a Vedano Olona alle 10.30 contro la Varesina (serie D).

(foto: il Fbc Saronno al Sinigalgia di Como questa mattina)

