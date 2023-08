x x

SARONNO – La proposta viene da Fiab Saronno, l’associazione dei ciclisti saronnesi, che chiede di tornare in città al limite del velocità ribassato che era in vigore qualche anno fa, di 30 chilometri orari massimi.

“Città 30, questione di coraggio” dicono dalla Fiab, che poi spiegano le motivazioni: “La ragione dei 30 chilometri orari è chiara, ma forse bisogna continuare a spiegarla. Se si vuole migliorare la sicurezza e salvare delle vite la scelta giusta è quella di ridurre la velocità delle automobili. La velocità è la chiave di tutto, della sicurezza, dell’inquinamento, della qualità urbana, e non produce alcun effetto negativo. L’idea che le città funzionino peggio con il limite a 30 all’ora è sciocca. Infatti, la velocità media nel traffico urbano durante il giorno è tra 20 e 25 chilometri orari. Vuol dire che, in auto, si sta molto tempo fermi e si accelera tra uno stop e l’altro. Il tema della velocità è solo culturale, se non addirittura emotivo; non esiste alcun elemento razionale che possa dimostrare l’utilità dei 50 all’ora in città. Il timore nel procedere verso la città 30 non è tecnico, è solo politico. Sindaci, parlamentari e ministri hanno paura di impegnarsi su un tema che ritengono secondario e su cui corrono il rischio di perdere consenso. Per questo vanno applaudite e incoraggiate le iniziative di quegli amministratori che hanno deciso di rendere le loro città”.

(foto archivio: via Marconi di Saronno qualche anno fa a 30 all’ora)

09082023