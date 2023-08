x x

CERIANO LAGHETTO – Anche quest’anno il Comune di Ceriano Laghetto ha approvato il Piano per il diritto allo studio in largo anticipo rispetto all’inizio del nuovo anno scolastico. Con l’approvazione durante l’ultima seduta di consiglio comunale, a fine luglio, i fondi destinati a finanziare progetti e servizi a sostegno delle attività didattiche delle scuole del territorio, saranno immediatamente disponibili fin dal primo giorno del nuovo anno scolastico il prossimo settembre. Un impegno politico dal forte significato che testimonia, più di mille parole, l’attenzione dedicata da questa Amministrazione comunale alla scuola: un atto concreto che consente alle direzioni dei diversi istituti scolastici di avere a disposizione fin da subito le risorse economiche necessarie alle diverse attività.

L’investimento complessivo del Comune di Ceriano Laghetto per il Piano diritto allo studio 2023-2024, dato dalla differenza tra entrate ed uscite, è di circa 318 mila euro a fronte di un totale di spesa di 722 mila euro. Tra le voci di spesa più consistenti, spiccano gli interventi di edilizia scolastica per un totale di 337 mila euro, l’assistenza educativa per alunni frequentanti le scuole di vario ordine e grado per 112 mila euro, i contributi ordinari e straordinari alla Scuola d’infanzia Ballerini per oltre 81 mila euro, il servizio di pre e post scuola per 13 mila euro, i progetti per l’ampliamento dell’offerta formativa per 12 mila euro, il servizio di carpooling per 12.200 euro. Nell’elenco degli interventi anche il contributo per il funzionamento della direzione didattica (2000 euro), gli arredi (4000 euro), i contributi per la riduzione delle rette (6000 euro), le borse di studio comunali (3000 euro) e altre voci di spesa minori.

Ai finanziamenti per i servizi e i progetti didattici proposti dall’Istituto comprensivo, si aggiungono gli interventi curati direttamente dall’Amministrazione comunale, anche in collaborazione con associazioni locali e messi a disposizione di alunni e famiglie. Tra questi si segnalano anche per il prossimo anno scolastico: laboratori di lettura in biblioteca, progetto di educazione stradale, progetto sport a scuola, progetto Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze, educazione ambientale, protezione civile, educazione alla sicurezza, prevenzione e lotta alla droga, avvicinamento alla musica, prevenzione del bullismo ed educazione all’affettività. La popolazione scolastica di Ceriano Laghetto per l’anno 2023-2024 sarà complessivamente di 672 alunni, dalla scuola d’infanzia alla secondaria di primo grado, di cui 167 non residenti, dato quest’ultimo che conferma l’apprezzamento delle scuole cerianesi.

“Anche per il prossimo anno scolastico, l’offerta formativa delle scuole di Ceriano Laghetto è ampia e ricca di opportunità e servizi per migliorare sempre di più l’esperienza scolastica dei nostri ragazzi – commenta l’assessore all’Istruzione, Dante Cattaneo (foto) – Questo Piano è la miglior dimostrazione dell’attenzione e dell’impegno che questa Amministrazione ha sempre dedicato alla Scuola, intervenendo con azioni concrete ed impegni economici importanti che valgono più di tante sterili polemiche a cui abbiamo dovuto assistere in questi anni. La qualità delle nostre scuole è dimostrata dalle numerose richieste di iscrizioni che continuano ad arrivare ogni anno anche da residenti nei Comuni limitrofi”.

