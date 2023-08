x x

SARONNO – “Vorrei rivolgere un pubblico ringraziamento a tre commercianti saronnesi per la loro disponibilità e grande disponibilità”.

Inizia così la nota arrivata da una saronnese e destinati ai titolari di tre storiche attività cittadine la Lombarda in via Iv novembre, Tagliabue in via Milano e Cortellezzi di via San Giuseppe.

“Spesso sui social o anche su questa testata ho letto di polemiche o critiche rivolte ai commercianti saronnesi su diversi temi. Io mi sono trovata in una situazione di difficoltà e con tempistiche decisamente strette e sono stati professionali, gentili, efficace e anche simpatici malgrado fosse chiaro che la mia necessità non si sarebbe conclusa con un acquisto nella loro attività”.

Pur senza entrare nello specifico la saronnese tiene a raccontare: “Avevo un problema a casa ed avevo bisogno di una serie di opzioni e informazioni. Malgrado non avessi appuntamento sono stati tutti molti disponibili e soprattutto molto molto competenti. Mi hanno fornito informazioni essenziali per risolvere il mio problemi davvero come un riferimento del settore. Oggi è giorno di festa ma vorrei ricordare chi tutto l’anno lavora al servizio della comunità senza pensare sempre e solo allo scontrino”.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione