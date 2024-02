Cronaca

SARONNO – Sabato sera movimentato nel cuore di Saronno dove un 40enne ha dato in escandescenza mettendosi ad urlare in mezzo a piazza Libertà.

E’ successo intorno alle 23:15 quando alcuni passanti hanno chiamato il numero unico delle emergenze chiedendo l’intervento di personale sanitario ma anche delle forze dell’ordine.

Quando sono arrivati sul posto i carabinieri della compagnia di Saronno hanno trovato uno straniero in evidente stato alterato. Risulterà sotto l’effetto di sostanze stupefacenti e con un tasso alcolemico decisamente oltre il limite. Per visitarlo e prenderlo in cura il personale ha dovuto faticare non poco tanto da rendere necessario l’intervento delle forze dell’ordine. L’uomo non ha provocato danni e non ha aggredito persone ma si è temuto per la sua incolumità soprattutto per il mix di sostanze che aveva in corpo. Basti dire che è intervenuta anche l’automedica e che quando a mezzanotte è stato caricato sull’ambulanza è stato portato all’ospedale di Saronno in codice giallo.

