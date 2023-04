x x

SARONNO – Movimentato episodio ieri mattina nel centralissimo corso Italia, in zona pedonale. Alcuni passanti attorno alle 9 sono accorsi in soccorso di una ragazza che mentre camminava in direzione di piazza Avis era stata ripetutamente infastidita da un esagitato, uno straniero che poi se l’è presa anche contro di loro. Ha scagliato una bottiglietta di plastica, ma piena d’acqua, verso la giovane, per fortuna senza colpirla e poi anche verso chi era intervenuto in sua difesa. Qualcuno si è fatto avanti e l’ha affrontato a muso duro, ed allora l’uomo – uno straniero – ha preferito allontanarsi facendo perdere le tracce nella zona.

Sono state informate le forze dell’ordine ed alcune pattuglie sono intervenute in zona per cercarlo.

E’ l’ennesimo episodio che avviene di recente in centro città: la sera del venerdì santo poco prima dell’arrivo della processione in piazza Libertà c’era stata una rissa fra stranieri.

