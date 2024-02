Città

SARONNO – Sono emersi nuovi particolari sul movimentato episodio che ieri sera ha visto un’automedica, un’ambulanza, due pattuglie della polizia locale e i carabinieri intervenire in piazza Libertà.

Secondo la ricostruzione effettuata in base alle testimonianze di alcuni presenti tutto sarebbe iniziato intorno alle 22,30 con una rissa. Alcuni ragazzi presenti hanno allertato due agenti della polizia locale che stavo Arrivati sul posto, nei pressi di piazza Libertà, hanno trovato il 40enne (straniero con diversi problemi con la legge alle spalle) che stava urlando contro una donna a terra. L’intervento degli agenti ha fatto scappare gli altri partecipanti alla rissa e permesso alla donna di allontanarsi.

L’uomo ha iniziato a dare in escandescenza e gli agenti per fermarlo hanno dovuto chiedere l’aiuto di un’altra pattuglia di colleghi. Una volta averlo immobilizzato (i primi due agenti hanno dovuto ricorrere alle cure del pronto soccorso dove gli sono state medicate escoriazioni e contusioni) sono arrivati i mesi di soccorso l’ambulanza della Croce Rossa e l’autoinfermieristica che come detto hanno tentato di calmare l’uomo che aveva un tasso alcolemico oltre il limite ed era anche positivo alle sostanze stupefacenti. Proprio per il grave livello di intossicazione l’uomo è stato portato in codice giallo all’ospedale di Saronno.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?