x x

SARONNO – “La Provincia di Varese ha accordato al Comune di Saronno il finanziamento cospicuo per la “Dorsale della Varesina”, intervento ciclabile ritenuto idoneo al piano provinciale di valorizzazione del territorio. La Giunta di Saronno aveva partecipato al bando con due progetti, che nel complesso raggiungono quasi i 2 milioni di euro di finanziamento tra la componente preponderante investita dalla Provincia e circa il 10 per cento del Comune, che mirano alla realizzazione di due percorsi ciclabili che si connettono ad altri percorsi di Comuni contermini”. Lo rende noto l’Amministrazione civica sronnese.

Il progetto della Dorsale della Varesina prevede la realizzazione della ciclabile per Gerenzano all’interno del percorso di valore regionale che collega Milano-Saronno-Tradate-Varese con la Svizzera. Si tratta di una pista ciclabile di interesse provinciale e di grande valore sia per favorire ancora di più l’alleggerimento del traffico automobilistico (e quindi dell’inquinamento) sia per rendere ancora più attrattivo il Saronnese per il cicloturismo, come è nelle strategie del Comune, della Provincia e della Regione.

In particolare i tratti di piste ciclabili da realizzare a Saronno saranno tre tratti della via Varese: quello dalla rotonda Decathlon all’incrocio con via Milano, quello dall’incrocio con via Milano al supermercato Aldi, quello da via Volonterio fino al Comune di Gerenzano.

(foto archivio: il tratto di ciclabile sulla Varesina già realizzato a Gerenzano, al confine con Saronno)

18082023