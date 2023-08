x x

SARONNO – “Mi sono fatto promotore della costituzione di Saronno in Salute – Fondazione per l’Ospedale di Saronno e del Saronnese, riconosciuta dalla Regione Lombardia ed iscritta nel Registro regionale delle persone giuridiche private. Una fondazione senza scopo di lucro, che ha l’obiettivo di assistere la persona e il malato mediante il sostegno, anche attraverso finanziamenti, delle attività dell’Ospedale di Saronno, di promuovere azioni volte al miglioramento di progetti assistenziali, di sostenere le associazioni di volontariato che operano presso il presidio, di favorire la conciliazione tra i tempi di vita e di lavoro del personale dipendente”.

Sono le parole di Gianfranco Librandi, imprenditori ed ex deputato saronnese, che firma un lungo articolo su Il Riformista per presentare il suo progetto contro “il doloroso processo di impoverimento e svuotamento dell’ospedale di Saronno”.

Librandi parte proprio da un excursus sulla situazione dell’ospedale “che vive con reparti che chiudono, servizi di cura che vengono cancellati e soprattutto il principale e drammatico problema della carenza di personale” e lancia il suo progetto di cui aveva già parlato qualche tempo fa suscitando reazioni da parte della società civile saronnese.

Quali strumenti per realizzare il progetto? “Per raggiungere i suoi obiettivi, la Fondazione potrà utilizzare molteplici strumenti: finanziare lo sviluppo tecnologico e la telemedicina attraverso l’acquisto di strumentazioni innovative, svolgere attività di formazione e informazione in materia di salute, incaricare medici ed infermieri dell’ospedale – con progetti mirati corredati di premialità e borse di studio – di sviluppare analisi e ricerche con particolare riguardo alle patologie più frequenti e alle condizioni di salute nel territorio saronnese.

Oltre a tutto ciò, la Fondazione intende promuovere iniziative di conciliazione vita-lavoro a favore del personale dipendente, volte a favorirne il migliore e più efficace inserimento nel contesto sociale e lavorativo”

Librandi rimarca il proprio impegno e il coinvolgimento “informale di cittadini e imprese della zona, che potrebbe essere replicata anche in altre città, a sostegno non solo di presidi ospedalieri, ma anche di qualsiasi altra attività sul territorio, per esempio scuole o teatri”.

