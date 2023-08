x x

SARONNO – Tutta da chiarire la dinamica dell’incidente stradale avvenuto l’altra sera in via Miola a Saronno dove una autovettura, lungo il rettilineo, si è infilata nella recinzione del condominio adiacente. Notevoli i danni materiali: quando sul posto è arrivata una pattuglia dei carabinieri della Compagnia cittadina ha trovato gli occupanti del veicolo un po’ scossi, ma nessuno in condizioni preoccupanti.

All’arrivo delle ambulanze della Croce rossa saronnese e della Croce azzurra di Caronno Pertusella sono state trovate tre persone che avevano bisogno di cure mediche, una donna di 45 anni, un uomo di 40 anni ed uno di 57 anni, con qualche contusione; sono stati medicati negli ospedali di Saronno e Garbagnate Milanese. Il sinistro si è verificato a mezzanotte.

(foto: l’intervento dei carabinieri sul luogo del sinistro e la recinzione del condominio danneggiata)

19082023