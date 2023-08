x x

CISLAGO – “Diffondiamo il comunicato di Alfa, gestore idrico della provincia di Varese, che mette in guardia dal rischio furti e raggiri”. Così l’Amministrazione civica di Cislago.

Rilevano dal Comune: “Giungono periodicamente segnalazioni relative a falsi operatori che bussano alle porte dei cittadini a nome di Alfa, chiedendo di poter entrare con la scusa di dover controllare contatori e impianti. La regola è solo una: se insospettiti, non aprire. Il personale di Alfa che si reca nelle case per effettuare le letture dei contatori, deve essere sempre munito dell’apposito tesserino di riconoscimento; Alfa non effettua controlli sulla qualità dell’acqua a domicilio, né manutenzioni o riparazioni sugli impianti. Nessuno è autorizzato a incassare denaro, assegni o pagamenti, recandosi a casa degli utenti; Il personale di Alfa o di altre società incaricate della lettura non è in alcun modo autorizzato a richiedere in visione le bollette o altri documenti”.

In caso di dubbi, chiamare il numero verde 800103500, per accertarsi che si tratti effettivamente di personale autorizzato. In caso di emergenza, contattare il 112.

