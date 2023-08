x x

CARONNO PERTUSELLA – Bilancio positivo per la Rheavendors Caronno nella pima giornata della Coppa delle Coppe di softball, sul diamante caronnese, Per la formazione del manager Argenis Blanco, il larghissimo successo di mezzogiorno contro Grenoble, seguito alla sera dalla vittoria sempre molto netta, 10-0, contro le ceche Tempo Praga che (sulla carta) avrebbero potuto rappresentare un ostacolo più complicato da superare rispetto alle transalpine.

Il programma

Martedì 22 agosto alle 11 Hoboken-Les Grizzlys, alle 13.30 Sparks-Wesseling, alle 16 Tempo Praga-Les Grizzlys, alle 18.30 Rheavendors-Sant Boi.

Mercoledì 23 agosto alle 11 Les Grizzlys-Sparks, alle 13.30 Tempo Praga-Hoboken, alle 16 Wesseling-Sant Boi, alle 18.30 Hoboken-Rheavendors.

Giovedì 24 agosto alle 11 Sparks-Tempo Praga, alle 13.30 Les Grizzlys-Wesselig, alle 16 Sant Boi-Hoboken, alle 18.30 Sparks-Rheavendors.

Venerdì 25 agosto alle 11 Sant Boi-Les Grizzlys, alle 13.30 Wesseling-Tempo Praga, alle 16 Hoboken-Sparks, alle 18.30 Rheavendors-Wesseling.

Sabato 26 agosto le finali a partire dalle 10, finale per il terzo poto alle 18, per il primo posto alle 20.30.

21082023