SARONNO – Scorci della città di Saronno colorati dalle bandiere europee, i sorrisi delle atlete ed inquadrature originali ed inedite così il fotografo Armando Iannone racconta la cerimonia di apertura che domenica sera ha segnato l’inizio della Softball Premier Cup che si sta disputando a Saronno, precisamente nel diamante di via Ungaretti, e a Legnano.

La cerimonia, raccontata in diretta da ilSaronno, è stata fortemente voluta dalla società Saronno Softball per condividere con i saronnesi l’energia e l’entusiasmo delle atlete che rappresentano il meglio del softball d’Europa e che si stanno sfidando per la coppa che verrà assegnata nella finalissima di sabato.

