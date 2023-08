x x

ORIGGIO – CARONNO PERTUSELLA – LAINATE -Tre serate alle prese con un’ondata di cattivo odore ancora più difficile da gestire a causa del gran caldo degli ultimi giorni. Sono tante le segnalazioni arrivata dai residenti della zona via Marconi, via per Lainate e viale Lombardia per la puzza che nell’ultima settimana è stata chiaramente avvertita in zona alla periferia tra Origgio, Caronno e Lainate.

La situazione diventa critica soprattutto in serata con grande disagio per i residenti che con le finestre aperte a caccia di un po’ d’aria e di sollievo dal gran caldo si trovano con abitazioni ed appartamenti invasi da un odore intenso ed acre.

Sarebbe, secondo quanto segnalato dai cittadini, un odore forte tra quello di gas e di zolfo. L’Amministrazione si è subito attivata. “Potrebbe trattarsi si un plesso produttivo della zona industriale di Caronno Pertusella – spiega il sindaco Evasio Regnicoli – però con i venti e i tanti insediamenti industriali dell’area è difficile avere certezza”. Gli uffici comunali non si sono limitati ai sopralluoghi ma già ieri hanno inviato una comunicazione ad Arpa.

