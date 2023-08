x x

Inizia ufficialmente il cammino della Caronnese in Eccellenza con il primo match di Coppa Italia. Ospiti in casa della Cisanese, i rossoblù non vanno oltre il pareggio di 1 a 1. Prossimo appuntamento con la Coppa Italia è per domenica 3 settembre alle 16, al comunale di Caronno Pertusella, contro la Vertovese.

PRIMO TEMPO – I padroni di casa si fanno vedere subito al 1’ con un tiro ravvicinato di Losa parato a terra facilmente da Paloschi. I rossoblù non attendono molto a farsi notare: al 3’ Lorusso impegna Comi al colpo di reni in angolo e Provenzano che al 10’ cerca il vantaggio con un rasoterra. Poco dopo il quarto d’ora la Cisanese diventa molto offensiva: ci prova prima con Fumagalli con tiro dal limite che si infrange alto sopra la traversa e poi con Maffioletti, ma nessuna paura per Paloschi. Azione encomiabile del nostro numero uno al 23’ quando respinge in angolo un tiro di Lizzola che si è trovato a tu per tu. La partita si scalda e al 31’ mister Roberto Gatti viene espulso per proteste. Ancora i bergamaschi al 35’ con Maffioletti pericoloso. SECONDO TEMPO – La ripresa inizia a favore della Cisanese con Fumagalli che, dalla destra, colpisce la traversa. Caronnese vicinissima al goal al 10’ con Lorusso che colpisce il palo. Il goal arriva al 15’: calcio d’angolo di Zibert e Curci mette in rete, ma il direttore di gara annulla per fuorigioco. Cinque minuti dopo azione corale rossoblù: Curci, a centrocampo, aggancia e con un traversone lancia il neo entrato Zoppi, l’attaccante entra in area e libera Corno che con un tiro centrale impegna Comi alla respinta. La Cisanese torna a farsi vedere al 28’ con un contropiede di Maffioletti che entra in area, dribbla un avversario e impegna Paloschi con una parata a terra. Il risultato si sblocca al 34’, con una punizione di Maffioletti che si infrange alle spalle di Paloschi. Pressing della Caronnese che trova il pareggio al 44’ con una punizione di capitan Corno.

Mister Gatti: “Gara alla pari dove non siamo partiti bene i primi dieci minuti, e poi loro si sono comportati meglio di noi. Nel secondo tempo il predominio è stato tutto della Caronnese, che ha giocato in modo più offensivo”.

Tabellino

CISANESE – CARONNESE 1-1 (0-0)

CISANESE: Comi, Brini, Spreafico, De Grosso, Sottocornola, Meregalli, Facoetti (17’s.t. Bugini), Losa (24’s.t. Amar), Lizzola (33’s.t. Luci), Fumagalli (17’s.t. Mangili), Maffioletti (40’s.t. Proserpio). A disp. Sanvito, Invernizzi, Panzeri, Riu. All. Bertarelli.

CARONNESE: Paloschi, Brugnone (1’s.t. Cerreto), Sakho, Galletti, Puka, Morlandi (1’s.t. Diatta), Birolini (1’s.t. Curci), Zibert, Provenzano (17’s.t. Fabbrucci), Corno, Lorusso (20’s.t. Zoppi). A disp. Toniutti, Bigoni, Mariani, De Carli. All. Gatti.

ARBITRO: Mattu di Milano (Bonfanti di Milano e Rossi di Cinisello Balsamo).

Marcatori: s.t. 34’ Maffioletti (Ci), 44’ Corno (Ca).

NOTE – Espulso all. Gatti (Ca) al 31’p.t. per proteste. Ammoniti: Brini, Sottocornola, Del Grosso, Bugini (Ci); Puka, Zibert (Ca).