SARONNO – Stava lavorando quando si è accorto di tre giovane che armeggiavano attorno al suo furgone. Istintivamente ha chiesto loro cosa stessero facendo e questi hanno iniziato a correre allontanandosi verso la stazione. Ben presto però si è reso conto che il trio era riuscito a prendere il borsello che conteneva il portafoglio con i documenti.

E’ la disavventura capitata ieri mattina in piazza dei Mercanti ad un’ambulante saronnese. Da qui la richiesta della figlia sui social, a partire dal gruppo “Sei di Saronno se” per riavere il borsello e i documenti. E’ stata anche fatta una segnalazione alla polizia locale nel caso in cui i documenti siano consegnati al comando di piazza Repubblica.

