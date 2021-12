CISLAGO / LAZZATE – “Sono anni che lo chiediamo: la Pedemontana deve essere gratuita, come promesso dalla Lega in piena campagna elettorale! Ma anche quest’anno, sotto l’albero, c’è un pacco vuoto”. Lo dice il consigliere regionale del Varesotto, Samuele Astuti, in riferimento all’autostrada che, in zona, tocca Cislago e Lazzate.

Come ricorda Astuti “nel 2022 i comaschi e varesini dovranno pagarsi, caro, il passaggio sulla tangenziale. Ah la memoria corta! Da me ed il collega Angelo Orsenigo un caro augurio di buone feste e di un 2022 di buoni propositi e promesse mantenuti, non come quelle fatte dal presidente Attilio Fontana, per intenderci. Noi continueremo a lottare per voi. Sai mai che, un domani, questo “regalo” arrivi davvero!”

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn

25122021