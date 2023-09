x x

CASTELDEBOLE – Sabato 2 settembre sul diamante di Casteldebole si assegna la Coppa Italia di softball: alla caccia delle campionesse in carica dell’Inox Team Saronno ci saranno Mkf Bollate, Forlì e Mia Office Blue Girls Pianoro. A Casteldebole, sobborgo di Bologna, sabato 2 settembre si assegna la Coppa Italia di softball con la Final Four. Lo scorso anno ci fu la prima affermazione dell’Inox Team Saronno che coronò una stagione da sogno e anche quest’anno la compagine lombarda si presenta ai nastri di partenza, insieme alle padrone di casa della Mia Office Blue Girls Pianoro – unica tra le quattro qualificate a non partecipare ai playoff di Serie A1 -, l’Mkf Bollate e la regina di coppe di Forlì, alla caccia della decima Coppa Italia della propria storia.

Il formato della manifestazione prevedere due semifinali: alle ore 14 Inox Team Saronno-Mia Office Blue Girls Pianoro e a seguire quella tra Forlì e Mkf Bollate, le due vincenti si troveranno poi faccia a faccia nella finalissima che verrà giocata trenta minuti dopo la fine della seconda semifinale.

Programma

Sabato 2 Settembre

Alle 14 Semifinale 1 Inox Team Saronno-Mia Office Blue Girls Pianoro

+30′ dopo la fine della partita precedente, Semifinale 2 Forlì – Mkf Bollate

+30′ dopo la fine della partita precedente, finale vincente semifinale 1 – vincente semifinale 2

