x x

SARONNO – Sono stati alcuni passanti, trovando dei cocci sul marciapiede, a dare l’allarme per rischio di caduta tegole in via Da Vinci al quartiere Matteotti.

E’ successo domenica pomeriggio intorno alle 15. I saronnesi vedendo i laterizi caduti e notando che sul tetto della struttura, inutilizzata da tempo, c’erano delle tegole pericolanti hanno dato l’allarme contattando la polizia locale del comando di piazza Repubblica.

Gli agenti, visto che lo stabile è vuoto ed è necessario rintracciare la proprietà per sollecitarle un intervento, si sono impegnati innanzitutto per la messa in sicurezza della strada transennando la zona in modo che fosse interdetta al passaggio. Come detto sarà allerta la proprietà e sollecitata a realizzare un rapido intervento di manutezione.

Le tegole probabilmente sono state danneggiate da uno degli eventi atmosferici degli ultimi mesi le grandinate del 21, 24 luglio e del 27 agosto o magari dal vento della tempesta d’acqua del 31 luglio.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione