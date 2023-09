CARONNO PERTUSELLA – Partenza in anteprima del campionato di Eccellenza per la Caronnese di mister Roberto Gatti. La prima partita della stagione 2023-2024 sarà infatti disputata in anticipo serale: Caronnese-Calvairate avrà infatti il suo fischio d’inizio sabato 9 settembre alle 20.30. Sarà un lungo sabato il 9 settembre al Comunale per la società rossoblù e i suoi tifosi che inizierà alle 15 con la prima partita del campionato juniores regionali Caronnese-Accademia Calcio Vittuone e proseguirà in serata alle 20.30 con il kick off di Eccellenza straordinariamente in prime time serale con la partita Caronnese-Calvairate.

“Per l’occasione ricordiamo che mai come quest’anno tutti i tifosi della Caronnese potranno vedere allo stadio tutte le 17 partite casalinghe del campionato di Eccellenza della squadra guidata da Roberto Gatti ad un prezzo più che mai vantaggioso con un risparmio fino al 70 per cento sul singolo biglietto – rilevano dalla società – L’abbonamento per la tribuna rossa centrale coperta è di 120 euro, prezzo unico. Per la tribuna blu laterale coperta il costo è di 70 euro che scende a 50 euro per gli over 65 e per tutte le famiglie di tesserati della Caronnese, meno di 3 euro a partita. A tutti gli abbonati verrà regalata la Rossoblù card che darà la possibilità di avere delle convenzioni esclusive da non perdere grazie agli sponsor della Caronnese. È possibile sottoscrivere l’abbonamento ogni giorno dalle 17 alle 19 da lunedì a venerdì in segreteria allo stadio comunale di corso della Vittoria a Caronno Pertusella e durante tutte le partite presso la biglietteria”.

05092023